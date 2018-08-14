Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк попали в законопроект о новых антироссийских санкциях

Конгресс США во вторник опубликовал текст законопроекта о санкциях в отношении России, которые предполагают запрет на сделки с новым российским госдолгом. Документ называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Проект предполагает блокировку и запрет на сделки со всеми активами в США отдельных финансовых институтов, включая Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Законопроект, внесённый группой сенаторов 1 августа, предполагает запрет для американских инвесторов совершать сделки, предоставлять финансирование или проводить другие операции с российскими суверенными долговыми обязательствами, выпущенными через 180 дней после вступления закона в силу.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта сообщал, что этот документ на практике будет означать невозможность для этих банков проведения стандартных долларовых расчётов через корсчета в банках США.

2 июля сенаторы от Республиканской и Демократической партий США внесли законопроект о новых санкциях против России. Ограничения предлагали ввести за «вмешательство» Кремля в американские выборы президента в 2016 году.