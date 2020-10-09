Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в ноябре

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он случится раньше — во второй половине октября, со ссылкой на собственные расчёты на математической модели SEIR сообщает Сбербанк.

Банк составил по четыре сценария прироста заражённых коронавирусом для России и Москвы — в зависимости от того, как жители будут соблюдать ограничительные меры. Модель предполагает, что жители будут либо соблюдать ограничения, либо иногда или часто нарушать их, либо вести себя как обычно. В случае если россияне будут часто нарушать ограничения, то пик эпидемии придётся на 12 ноября, а суточный прирост заражённых составит 21 968 человек. В остальных случаях пик заболеваемости придётся на 8 ноября, однако суточный прирост заболевших будет различным: почти 17 тысяч человек в случае полного соблюдения ограничений, 17 645 — при редких нарушениях, 23 325 — при отказе от ограничений.

При этом из расчётов Сбербанка следует, что в Москве пик заболеваемости при любых сценариях произойдёт во второй половине октября. Если жители будут полностью соблюдать ограничительные меры, то пик заболеваемости придётся на 17 октября, количество новых заболевших составит 4895 человек. При редких нарушениях пик произойдёт 20 октября с суточным приростом в 5221 инфицированных. В случае частых нарушений и полном несоблюдении ограничений пик придётся на 24 октября при 7296 и 7969 новых заражённых соответственно.

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 произошёл в России в середине сентября, наибольший рост наблюдается в Москве. За последние сутки в России зафиксировали 12 126 новых заражённых коронавирусом — это рекорд за всё время пандемии. В Москве за сутки выявлен 3701 новый заболевший.