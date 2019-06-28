Сбербанк предупредил о новой схеме выманивания денег населения с помощью опроса

Неизвестные, представляющиеся сотрудниками Сбербанка, предлагают пройти опрос и получить награду в несколько сотен тысяч рублей, пишет редакция 66.ru, получившая на электронную почту письмо от мошенников.

«Предупреждаем: в мессенджерах снова активизировались мошенники. Они предлагают пройти опрос якобы от Сбербанка, просят поделиться ссылкой с друзьями и обещают крупные суммы в подарок — 50—150 тысяч рублей. Мы никогда не проводим подобных опросов! Злоумышленники рассылают эти опросы, чтобы выманить ваши личные данные или деньги. Мошенники рассчитывают на то, что человек переведёт сотню рублей в надежде получить сотню тысяч. Конечно, никаких выплат они не делают», - заявили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в самом заявлении название банка написано неправильно, название сайта не совпадает с сайтом кредитной организации, также указана неверная электронная почта. Схема простая: Вам нужно перейти на сайт, ответить на 6 вопросов, сделать «закрепительный платёж» на 160 рублей и получить взамен до 600 тысяч рублей.

Эта схема не нова: в прошлом году мошенники рассылали «письма счастья», предлагая пройти опрос в честь 177-летия банка. В пресс-службе Сбербанка подчеркивают, что никогда не проводят таких опросов.

По данным Банка России, только в 2016 году было совершено около 300 тысяч несанкционированных операций с использованием карт на сумму более миллиарда рублей, а в 2017 году ущерб увеличился вдвое. При этом сама схема мошенничества также меняется: доли несанкционированных операций с использованием банкоматов и платёжных терминалов снижается, зато растёт количество мошеннических операций в Сети.