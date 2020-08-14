Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводе на карту — сообщения, которые раньше приходили без дополнительных подписок, теперь будут поступать только при подключении специального сервиса стоимостью от 30 до 60 рублей в месяц, пишет РБК.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона, о них банк сообщил клиентам в SMS, отмечают клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru. Информацию подтвердили в колл-центре кредитной организации. Представитель банка не ответил прямо на вопросы издания, в связи с чем введены изменения, когда они вступили в силу и какой доли клиентов касаются. В Сбербанке уточнили, что «раньше [клиенты] получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карты».

«Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте"», — добавили в банке.

Услуга включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим людям и так далее.