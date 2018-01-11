Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования технологий в этой области, сообщается на сайте кредитной организации. Лаборатория планирует сотрудничать со стартапами, ассоциациями и различными сообществами.

«Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов», — сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

По его словам, блокчейн является инструментом повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка.

В конце декабря прошлого года Сбербанк принял участие в пилотном проекте по проведению трансграничных платежей для корпоративных клиентов на основе технологии блокчейн.