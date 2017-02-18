Сбербанк могут лишить монополии на выплату военных пенсий

Сбербанк России может потерять монополию на выплату пенсий силовикам и членам их семей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Несколько крупных банков, в числе которых Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк, подписали совместное обращение в правительство с просьбой расширить перечень агентов по осуществлению выплат военных пенсий.

«С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка», – пояснил источник издания.

Представитель Минфина подтвердил, что «тема обсуждается». По данным издания, министр финансов Антон Силуанов согласился с целесообразностью изменений.

Закон, фиксирующий монополию Сбербанка на осуществление выплат пенсий военным, действует с 12 февраля 1993 года. Кроме военнослужащих, к этой категории относятся представители других государственных ведомств – пожарные, наркополицейские, сотрудники ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Нацгвардии, Генпрокуратуры и следственных органов, а также члены их семей.

По данным «Коммерсанта», количество таких пенсионеров может достигать 2-3 млн человек.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»