Сбербанк будет взимать комиссию на все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк вводит комиссию в размере 1% за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц. За счёт этого банк намерен компенсировать свои расходы из-за отмены «банковского роуминга».

Как пишут «Ведомости», в настоящее время комиссия за переводы между клиентами Сбербанка в пределах одного региона не взимается, но если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берёт 1% от суммы, но не более одной тысячи рублей.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, новая комиссия коснется 12% клиентов, поскольку остальные 88% ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тысяч рублей. Для переводов сверх этого лимита банк будет взимать 1% от суммы, но не более одной тысячи рублей.

«Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надёжности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — пояснила Кирсанова.

При этом банк предложит клиентам купить подписку на переводы. Например, за 99 рублей в месяц можно будет увеличить лимит переводов в два раза. Безлимит на переводы в месяц можно будет подключить за 199 рублей, а годовая подписка будет стоить 1599 рублей.

Как пишет Znak.com, в октябре 2019 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка недопустимы, назвав это «межрегиональной дискриминацией». А в декабре 2019 года Госдума приняла закон о запрете банковского роуминга.