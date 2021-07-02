Сайт «Госуслуги» не выдерживает нагрузку из-за массового оформления выплат на детей

Сайт госуслуг сегодня «упал» сразу после новости о том, что Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям школьников. Пользователи могут зайти на портал, но не могут оформить документы — на экране появляется уведомление: «Более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги. Вы можете зайти через 30 минут».

Сегодня президент подписал указ о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Единовременная выплата поступит на счета в августе 2021 года. Подать заявление можно до 1 ноября.

С 1 июля жители России могут подать заявление на выплату пособий родителям, воспитывающим детей в одиночку, и беременным женщинам, доход которых не превышает прожиточный минимум. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» и сайт ПФР.

По всей видимости, россияне решили оформить пособие в первый день, как только появилась такая возможность. В Минцифры РФ сообщили, что 1 июля портал «Госуслуги» принимал до 180 заявлений на выплаты в минуту.