Сайт «Госуслуги» начал за родителей заполнять заявления на выплаты для школьников

Российским родителям больше не нужно будет заполнять вручную заявления на получение 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе. С 11 июля Минцифры тестирует механизм автоматического заполнения документов на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба ведомства.
Портал самостоятельно заполняет форму заявления вместо родителя, а затем отправляет ему приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных. После подтверждения информации заявление будет отправлено в Пенсионный фонд России. При этом в ведомстве добавляют, что если вы не получили уведомление с портала, то заполнить его можно будет и самостоятельно.
«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объём информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — рассказал министр Максут Шадаев.
- Напомним, 2 июля сайт госуслуг «упал» сразу после новости о том, что Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям школьников. Пользователи могли зайти на портал, но не могли оформить документы. Тогда в Минцифры РФ сообщили, что 1 июля портал «Госуслуги» принимал до 180 заявлений на выплаты в минуту.