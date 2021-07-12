Сайт «Госуслуги» начал за родителей заполнять заявления на выплаты для школьников

Российским родителям больше не нужно будет заполнять вручную заявления на получение 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе. С 11 июля Минцифры тестирует механизм автоматического заполнения документов на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба ведомства.

Портал самостоятельно заполняет форму заявления вместо родителя, а затем отправляет ему приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных. После подтверждения информации заявление будет отправлено в Пенсионный фонд России. При этом в ведомстве добавляют, что если вы не получили уведомление с портала, то заполнить его можно будет и самостоятельно.

«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объём информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — рассказал министр Максут Шадаев.