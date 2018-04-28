«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете из-за слов об убийстве пассажиров Ан-148

«Саратовские авиалинии» обратились в следственные органы с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет ТАСС.

По данным авиакомпании, сотрудник МАК якобы заявил, что она виновна в убийстве пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148.

«Коллективное обращение от трёх сотрудников компании было подано в прокуратуру и Следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека», — сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе «Саратовских авиалиний» отметили, что в компанию обратился некий сотрудник МАК, который не предоставил никаких официальных документов.

«Мы подали также запрос в МАК, уже пришёл официальный ответ, что он — человек, обвинивший в убийстве сотрудников, — представляет интересы МАК», — отметили в авиакомпании.

В Саратовской областной прокуратуре на транспорте подтвердили, что обращение представителей авиакомпании поступило, его направили в Приволжское линейное управление МВД на транспорте. В МАК РБК заявили, что информация о клевете — ложная.

«Человек, к которому апеллирует авиакомпания и который, по их данным, сделал такое заявление, не является нашим сотрудником», — сказала пресс-секретарь МАК Светлана Колесникова.

Напомним, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», который летел из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлёта из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил. В МАК заявляли, что причиной крушения стало обледенение приёмников полного давления. Оно привело к искажению показаний датчиков скорости и ошибочным действиям пилотов, а в итоге — к крушению самолёта.