Сапёры проверили станцию скорой помощи в Нижнем Тагиле после сообщения о минировании

В полицию Нижнего Тагила 4 сентября поступило сообщение о минировании городской станции скорой медицинской помощи на улице Октябрьской революции. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на источник в Минздраве Свердловской области.

«Эвакуированы медработники, помещение осмотрят специалисты. Сообщение о минировании пока не сказалось на работе медиков», — рассказал источник издания.

Как рассказал АН «Между строк» глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, на территории медучреждения не было найдено ничего криминального и взрывоопасного. Выезжавшие на место происшествия сотрудники ОМОН Росгвардии это официально зафиксировали.

«Вопрос обеспечения безопасности граждан является одним из приоритетных в работе органов внутренних дел. Поэтому, чтобы не подвергать людей возможной опасности, из помещения попросили выйти на свежий воздух порядка 20 человек из числа персонала. После завершения работы представителей МВД врачи возобновили работу в обычном формате», — рассказал АН «Между строк» полковник Горелых.

Представитель главка добавил, что установлением личности телефонного «шутника» сейчас занимаются оперуполномоченные уголовного розыска и представители ФСБ.

Соответствующее процессуальное решение будет принято местным ОВД в ближайшее время.