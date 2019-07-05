Санитарные врачи Нижнего Тагила начали спасать многоквартирный дом на Вагонке от нашествия крыс

Сегодня, 5 июля, специалисты Нижнетагильского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов – Прим. ред.) тепловых камер и контейнерной площадки возле дома № 30б по Ленинградскому проспекту. На нашествие крыс жильцы дома неоднократно жаловались в управляющую компанию, но в УК заявляли, что самостоятельно им с грызунами не справиться. К проблеме горожан подключились санитарные врачи, но установленные первоначально ловушки ожидаемого эффекта не дали.

«У нас заключён договор с центром гигиены и эпидемиологии, сегодня проведена первая дератизация трёх тепловых камер возле дома - заявил АН “Между строк” главный инженер МУП «Горэнерго» Иван Анфилатов. – Насколько я знаю, управляющая компания тоже проводила дератизацию самой контейнерной площадки. Отмечу, что сама теплотрасса не является рассадником грызунов. Крысы приходят со стороны ближайших магазинов и мусорных площадок. Дератизация на этом участке будет проходить ежемесячно до конца года, специалисты будут проводить наблюдения и отчёты направлять в администрацию города».

По мнению представителей УК «Дзержинского района», которая обслуживает этот дом, даже полная обработка объектов может не решить проблему кардинально. Часть из них погибнет, но многие особи по трубам перебегут и найдут себе новое пристанище, пишет ИА «Все новости».