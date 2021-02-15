Санитара ковидного госпиталя в Москве отстранили после акции в поддержку Навального

Санитар временного госпиталя для больных COVID-19 в Крылатском Саид Анвар Сулаймонов сообщил об отстранении от работы после того, как он выложил в соцсети фотографию из «красной зоны» в поддержку Алексея Навального, сообщает «Дождь».

Вечером 14 февраля Сулаймонов опубликовал в Twitter фотографию из госпиталя, на которой он в защитном костюме стоит с включённым фонариком на телефоне. Фото подписано хэштегом «#любовьсильнеестраха в госпитале».

«Так как я работаю в "красной зоне", у меня не было возможности выйти на улицу и сфотографироваться. Я решил внутри госпиталя», — отметил он.

По его словам, после того, как фотографию опубликовала «Медуза», ему позвонил старший менеджер.

«Буквально через 10 минут мне позвонили, сказали, что я сделал плохое, и вызвали к старшей медсестре», — рассказал санитар.

Так как старшей медсестры не было на смене, он прождал её до утра, а затем старший менеджер попросил его сдать форму и ключи и покинуть госпиталь.

«Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами. Так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно. <…> Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных», — написал санитар.

По его словам, причиной отстранения менеджер назвал запрет на фотографии в больнице, «тем более в поддержку Навального». До этого у руководства больницы не возникало претензий к людям, которые там фотографировались, отметил Сулаймонов. Отмечается, что санитар был трудоустроен в госпитале неофициально, он работал на клининговую компанию, обслуживающую больницу.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Крылатском открыли в октябре 2020 года, это переоборудованный ледовый дворец.