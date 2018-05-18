Самозанятых граждан обяжут делать выплаты на пенсию и медицину

Самозанятых граждан планируют обязать делать выплаты в Пенсионный фонд (ПФР)и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), со ссылкой на разработанный Минюстом законопроект о самозанятых пишут «Известия».

Согласно документу, самозанятыми будут называться физические лица, «самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода». Отмечается, что граждане не должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Для данной категории граждан правительство собирается подготовить особые меры поддержки.

Рассматривается возможность автоматического исчисления размера платежа с каждой трансакции, пояснили в Минюсте, и добавили, что другие варианты также прорабатываются. В Минтруде, ПФР и ФФОМС изданию не ответили, какого размера будут обязательные выплаты. В Минфине отметили, что способ оплаты страховых взносов самозанятыми гражданами и размер выплат ещё обсуждается.

«Известия» со ссылкой на Минюст отмечают, что законопроект уже согласован с ведомствами и в ближайшее время будет направлен в правительство.

По мнению уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, выход самозанятых «из тени» возможен, только если государство предложит приемлемые условия.

«Самозанятым нужен недорогой патент по 46 видам деятельности, включающий в себя соцвзносы, — примерно 20 тысяч рублей в год. Никакой отчётности», — пояснил свою позицию Титов.

Издание также отмечает, что правительство планирует отменить для легализовавшихся самозанятых штраф по статье 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации», который на данный момент составляет две тысячи рублей. Ранее налог с самозанятых планировалось установить в диапазоне 3–6% в зависимости от того, кому оказывают услуги.