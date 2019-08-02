Самолёты военной авиации смогли ликвидировать задымление от пожаров в городах Красноярского края

Замминистра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков заявил, что применение самолётов и вертолётов Минобороны для тушения лесных пожаров позволило ликвидировать задымление в Красноярске, Богучанах и Кодинске.

«В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз», — заявил Булгаков.

По данным ТАСС, сейчас в Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Минобороны РФ. По словам генерала, задачи по тушению пожаров в регионе выполняются с опережением графика.

В пятницу, 2 августа, оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска.