Самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами в Домодедово

Самолёт «Уральских авиалиний» Airbus-319, который выполнял рейс Москва — Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово, со ссылкой на источники сообщает «Пятый канал».

По неподтверждённой информации, инцидент произошёл на высоте 550 метров. Капитан воздушного судна сообщил о столкновении со стаей птиц в 10:19 утра. Экипаж принял решение продолжить полёт. После приземления лайнера он был осмотрен специалистами, которые обнаружили следы столкновения в районе лобового и бокового стекла второго пилота.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили, что во время выполнения рейса Москва — Екатеринбург в лобовое стекло Airbus ударилась птица.

«Полёт прошёл в штатном режиме. По прилёте в Екатеринбург был произведён осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено», — отметили в авиакомпании.

В пресс-службе Домодедово отметили, что службы аэропорта ежедневно проводят комплекс мероприятий для обеспечения орнитологической защиты.

«После получения информация о возможном столкновении самолёта с птицей, орнитологи аэропорта провели дополнительную проверку. Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено», — отметили в пресс-службе.

В августе похожий инцидент произошёл с самолётом «Уральских авиалиний», который вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь: во время набора высоты в двигатели судна попали птицы, из-за чего отказали системы. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым предотвратил катастрофу, сумев посадить Airbus в кукурузном поле.