Самолёт с Алексеем Навальным вылетел в Германию

Самолёт Bombardier Challenger 604 с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска и направляется в берлинский аэропорт Шенефельд. Об этом написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Машина реанимации доставила Навального из больницы на лётное поле омского аэропорта, прямо к самолёту. По данным сервиса FlightRadar, борт вылетел в 04:59 (мск). За состоянием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на борту самолёта следит бригада немецких врачей.

Политик до сих пор находится в коме. Соратники Алексея уверены, что его отравили. Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного.

Накануне вечером омские врачи дали согласие на транспортировку Алексея Навального в немецкую клинику. Чуть ранее в соцсетях было опубликовано письмо супруги Навального, Юлии, президенту Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку Алексея.

В Берлин политика доставляет самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation — в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.