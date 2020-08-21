Общество

Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

21.08.2020 21:13
Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Врачи омской больницы, в реанимации которой проходит лечение оппозиционный политик Алексей Навальный, заявили, что состояние мужчины стабилизировалось и его можно транспортировать на лечение в Германию.

Как рассказал журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, Навального планируется транспортировать в течение дня.

«Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдёт мгновенно, это будет происходить сегодня», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в своём твиттере, что переговоры о транспортировке «сдвинулись с мёртвой точки» и «есть вероятность», что его удастся перевезти.

«Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же», — написала Ярмыш.

Фото: 
Алексей Навальный / Instagram
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