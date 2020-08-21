Омские врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Врачи омской больницы, в реанимации которой проходит лечение оппозиционный политик Алексей Навальный, заявили, что состояние мужчины стабилизировалось и его можно транспортировать на лечение в Германию.

Как рассказал журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, Навального планируется транспортировать в течение дня.

«Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдёт мгновенно, это будет происходить сегодня», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала в своём твиттере, что переговоры о транспортировке «сдвинулись с мёртвой точки» и «есть вероятность», что его удастся перевезти.