Самолёт не смог вылететь из аэропорта Домодедово из-за двоих неадекватных пассажиров

Самолёт Москва — Минеральные Воды 28 сентября не смог вылететь из аэропорта Домодедово из-за двоих неадекватных пассажиров. Как сообщили в пресс-службе МВД, один из них курил на борту, а второй пытался проникнуть в кабину пилота. Капитан воздушного судна принял решение вернуться к месту стоянки.

В ведомстве сообщили, что 40-летний житель Северной Осетии пытался проникнуть в кабину пилотов, при этом мужчина много матерился и не реагировал на замечания экипажа и других пассажиров. В это же время 44-летний житель Санкт-Петербурга курил на борту.