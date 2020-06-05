«Самое время искать торговые площади в привлекательных местах». Замдиректора тагильского агентства недвижимости «Бизнес клуб» рассказал о том, как изменится отрасль после коронавируса

На этой неделе одно из старейших агентств недвижимости Нижнего Тагила «Бизнес клуб» навестил руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергей Федореев. С замдиректора компании Олегом Рохлиным он поговорил о ситуации на рынке и о том, почему именно сейчас тагильским предпринимателям стоит задуматься о покупке коммерческой недвижимости.

Агентство «Бизнес клуб» работает в Нижнем Тагиле и его окрестностях с 1991 года на рынке коммерческой, производственной и жилой недвижимости. Компания является членом Российской гильдии риелторов Уральской палаты недвижимости, Нижнетагильской гильдии риелторов, а также лучшим агентством недвижимости по итогам 2006 года.

Сегодня в офисе «Бизнес клуба» непривычно пусто и тихо. Все 20 сотрудников агентства, а это как молодые специалисты, так и опытные риелторы, с марта перешли на удалённую работу. По словам Олега Рохлина, перестроиться на новый формат работы оказалось несложно.

«В чём преимущество нашего бизнеса — мы можем большую часть работы выполнять удалённо: заключать договоры, размещать рекламу. Мы пока на себе не почувствовали какого-то кризиса, у нас ничего не изменилось. Думаю, мы увидим отсутствие продаж на рынке недвижимости чуть позже. Пик спада придётся на июль-август, и это при условии, если ограничения из-за коронавируса не продлятся дольше», — говорит Олег Рохлин.

По словам Рохлина, рынок недвижимости, как и остальной бизнес, после пандемии коронавируса уже не будет прежним. Многие компании сегодня ищут новые способы работы с клиентами, уходят в онлайн. Вполне возможно, что какие-то участники рынка откажутся от аренды офисов и будут работать удалённо. Арендодатели, в свою очередь, пойдут на снижение арендной платы.

«Сейчас многие арендодатели идут на уступки бизнесу, предлагая ему оплачивать только коммунальные платежи. Разумеется, налоги с этого не платятся, бюджет теряет огромные деньги. Но я не понимаю тех арендодателей, которые заставляют платить арендную плату, пусть даже сниженную, в этот период, когда государство сказало “стоп” магазинам, “стоп” торговым центрам. Я считаю, такие арендодатели показали своё лицо и в будущем они понесут большие потери», — уверен заместитель директора агентства недвижимости «Бизнес клуб».

Вместе с тем Олег Рохлин считает, что сейчас самое время задуматься о покупке коммерческой недвижимости. За время режима самоизоляции в городе освободилось довольно много площадок в самых лакомых местах. Также во время пандемии вырос спрос на дачи, садовые участки, коттеджи. Олег Рохлин говорит, что такой всплеск в этой нише он видит впервые за 15 лет работы с недвижимостью.

Руководители компании «Бизнес клуб» сейчас ищут новые варианты взаимодействия с клиентами. С начала пандемии большой популярностью стали пользоваться онлайн-показы недвижимости, когда человеку не нужно выезжать на место, чтобы посмотреть приглянувшуюся квартиру или арендную площадь. Всё видео для онлайн-демонстрации монтирует и снимает на квадрокоптер лично Олег Рохлин, увлекающийся видеосъёмкой.

Разумеется, офлайн-показы объектов недвижимости также сохранены. Во время пандемии соблюдаются все правила безопасности относительно масок, перчаток и социального дистанцирования между клиентом и риелтором.

«Очень переживаем за всех предпринимателей Нижнего Тагила. Большое число людей лишилось работы, а те, кто работает, получают самый минимум. Люди не получают доход, со временем они уволят сотрудников, закроются, обанкротятся. Хочется, чтобы быстрее это всё прошло и мы все бы уже вздохнули и начали нормально работать. У меня только одна просьба к Фонду поддержки предпринимательства — дать предпринимателям финансовую помощь, чтобы они могли оставаться на плаву. Это даст определённый стимул к сохранению бизнеса. Нельзя, чтобы люди закрывались, чтобы они теряли надежду. Для сферы недвижимости это будет самой лучшей поддержкой», — уверен Олег Рохлин.

По словам руководителя представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергея Федореева, предприниматели уже не первый год могут привлекать займы до 5 млн рублей под залог приобретаемой недвижимости. В прошлом году эта услуга пользовалась спросом у бизнесменов Нижнего Тагила. В этом году как мера поддержки в условиях пандемии появился новый вид займа «Антикризисный». Предприниматели могут получить до 300 тысяч рублей по ключевой ставке ЦБ (5,5%).