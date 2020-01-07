Самая короткая рабочая неделя в 2020 году будет в Нижнем Тагиле аномально тёплой

На этой рабочей неделе, которая для «пятидневников» продлится всего два дня, будет непривычно тепло и снежно. Если сегодня, 7 января, столбики термометров опустятся до минус 10 градусов днём, то к четвергу, 9 января, потеплеет до минус 7 градусов, а к пятнице — даже до минус 4 градусов. В городе ожидается небольшой снег и юго-западный ветер.

На севере Свердловской области в ближайшие три дня температура воздуха будет опускаться в ночное время до минус 22 градусов, в дневное — до минус 13 градусов. На юге региона ожидается минус 5–8 градусов днём. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололедице и изморози, тумане, небольшом снеге и юго-западном ветре с порывами до 9 м/с.

По словам исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сейчас по всей России наблюдается аномально тёплая погода. В Сибири температура выше средней на 20 градусов, Синоптики считают, что такую аномалию вызвал атлантический воздух, который уже второй раз за зиму проник через Уральские горы.