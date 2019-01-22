Салдинские полицейские задержали колбасных воришек из Нижнего Тагила

Полиция Верхней Салды задержала двух 18-летних ранее судимых жителей Нижнего Тагила, подозреваемых в серии краж продуктов из супермаркетов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 19 января молодые люди на автобусе приехали в Верхнюю Салду и отправились в «рейд» по местным продуктовым магазинам.

«Около 16:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже продуктов из магазина. Приехавшим на место полицейским женщина-продавец подробно описала внешность злоумышленников. Ориентировки были переданы наружным нарядам. Спустя 15 минут наряд ППС на улице Воронова заметил похожих юношей с пакетами, в которых оказались похищенные продукты питания. Всего злоумышленники успели посетить шесть магазинов, в общей сложности похитив товаров на сумму 3346 рублей, наибольшим спросом у похитителей пользовался сыр и колбасные изделия», — пояснили в полиции.

Задержанные признались, что в этот момент как раз искали торговую точку, которая бы купила продукты, а с вырученными деньгами планировали вернуться в Нижний Тагил. Похищенное имущество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В полиции отметили, что первую судимость подозреваемые получили также после выноса продуктов из магазинов.