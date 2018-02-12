Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», — написал Олег Слободян.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одессы. Позже президент Украины Пётр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот находился в Польше. В сентябре 2017 года политик проник на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт «Шегини». Суд в Киеве признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. В конце января его отправили под ночной домашний арест, срок которогоистёк 6 февраля, пишет «Дождь». Саакашвили заподозрили в участии в преступном сообществе и сокрытии его деятельности. Продлять меру пресечения ему не стали. По мнению политика, это свидетельствовало о намерении властей Украины выдворить его из страны.