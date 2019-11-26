С замглавы Росалкогольрегулирования сняли обвинения в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную освободили из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в её отношении. Напомним, женщину обвиняли в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей.

«Московский городской суд отменил постановление Пресненского райсуда от 25.11.19, которым Голосной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, апелляционное представление прокуратуры на постановление райсуда удовлетворено. Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО», — цитирует ТАСС пресс-службу Мосгорсуда.

Напомним, 25 ноября суд постановил арестовать Голосную до 20 января 2020 года. Согласно материалам дела, Голосная знала, что оборудование компании «Альфа-групп» для передачи данных об объёмах производства алкоголя в ЕГАИС не соответствует стандартам. По данным следствия, Голосная приказала сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и избежала уплаты налогов на сумму 58 млн рублей.

По словам адвоката Голосной, прокуратура признала незаконным всё уголовное дело. Таким образом, оно прекращено и в отношении двух других сотрудников Росалкогольрегулирования, ранее взятых под домашний арест.