По делу о злоупотреблении должностными полномочиями арестовали замглавы Росалкогольрегулирования

Пресненский суд Москвы 25 ноября заключил под стражу до 20 января 2020 года заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от её действий был оценён в 58 млн рублей.

Как пишет ТАСС, защита обвиняемой планирует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Сама Голосная вину полностью отрицает.

Согласно материалам дела, Голосная знала, что оборудование компании «Альфа-групп» для передачи данных об объёмах производства алкоголя в ЕГАИС не соответствует стандартам. По данным следствия, Голосная приказала сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и избежала уплаты налогов на сумму 58 млн рублей. Голосной и двум другим фигурантам дела, исполняющему обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову, вменяется три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.

Во время судебного заседания Голосная заявила, что действия, которые следствие вменяет ей в вину, не входили в её компетенцию.