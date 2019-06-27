С управления архитектуры Нижнего Тагила взыскали 250 тысяч рублей долга перед подрядчиком

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку исполнения заказчиками законодательства в части своевременной оплаты обязательств по исполненным муниципальным контрактам.

По данным ведомства, 18 июня 2018 года между управлением архитектуры и градостроительства городской администрации и компанией «Земельный кадастровый центр» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта межевания территории кадастрового участка, расположенного в Нижнем Тагиле.

«Согласно положениям указанного контракта, срок его действия предусмотрен до 31 декабря 2018 года, до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объёме, за исключением условий об уплате штрафных санкций и гарантийных обязательств. Срок выполнения работ исполнителем установлен до четырёх месяцев с даты заключения контракта. Однако в нарушение требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик несвоевременно направил в адрес исполнителя рекламационные акты (о неподписании актов выполненных работ). При этом указанные в них нарушения могли быть выявлены одновременно, соответственно, могли быть указаны в одном рекламационном акте. Данное обстоятельство свидетельствовало о том, что экспертиза соответствия качества работ требованиям контракта проведена ненадлежащим образом», — сообщили в прокуратуре.

Несвоевременное направление отказа от подписания документа о приёмке, проведение ненадлежащей экспертизы и, как следствие, неоднократное направление в адрес подрядчика рекламационных актов не позволили подрядчику предоставить результат работ в надлежащий срок, предусмотренный контрактом.

«В дальнейшем управление архитектуры и градостроительства горадминистрации уклонялось от оплаты выполненных работ, мотивируя отказ тем, что в срок, предусмотренный контрактом, работы не выполнены. При этом исполнителем муниципального контракта работы были выполнены», — заявили в надзорном ведомстве.

В результате действий заказчика перед подрядчиком образовалась задолженность на общую сумму 249,2 тысячи рублей. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла представление и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации, по результатам рассмотрения которого задолженность по муниципальному контракту погашена в полном объёме.