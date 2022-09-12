С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле стартует отопительный сезон 

Тепло в дома тагильчан и социальные объекты города начнёт поступать уже сегодня, 12 сентября. Соответствующее постановление администрации опубликовано на официальном сайте города. Отопительный сезон в этом году стартует на три дня раньше запланированной даты. Это связано с низкими дневными и ночными температурами.

Изначально отопительный сезон в Нижнем Тагиле планировалось начать с 15 сентября, однако среднесуточная температура упала ниже отметки +8 градусов.

По традиции в первую очередь тепло будет подано в социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники и больницы. А уже затем в многоквартирные дома.

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением в домах и социальных объектах города, тагильчане могут обратиться на горячую линию, организованную ЕДДС Нижнего Тагила, по телефонам: +7 (3435) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92 или по номеру 112.