Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся на следующей неделе

Коммунальные службы Нижнего Тагила готовятся к отопительному сезону. Об этом сегодня, 5 сентября, главе Нижнего Тагила доложили представители ресурсоснабжающих организаций города и профильных управлений.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что степень готовности городских объектов является высокой:

«Остались последние штрихи, которые связаны с проверкой Ростехнадозра. Это плановая проверка четырёх наших ресурсоснабжающих организаций, которая будет проходить до октября. Все необходимые регламентные работы выполнены в полном объёме, и социальные учреждения, и жилой фонд готовы к началу отопительного сезона».

Как рассказал начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев, ориентировочно отопительный сезон в Нижнем Тагиле может начаться 15 сентября, но точная дата будет зависеть от погодных условий. Батареи потеплеют в том случае, если среднесуточная температура достигнет отметки +8 градусов.