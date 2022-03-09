С прилавков магазинов Нижнего Тагила пропал сахар. Гречка пока есть, но подорожала почти в два раза 

В течение последних нескольких дней в магазинах Нижнего Тагила сложно найти некоторые виды продуктов. После введения санкций против России, связанных с военной спецоперацией на Украине, тагильчане стали массово скупать продукты первой необходимости. Редакция АН «Между строк» решила проверить, как обстоят дела с наличием в магазинах города двух ходовых товаров — сахара и гречневой крупы.

Напомним, на прошлой неделе ритейлеры ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки. Буквально через пару дней тагильчане начали делиться в соцсетях фотографиями пустых прилавков.

По словам сотрудников магазинов, полки пустуют уже несколько дней. Несмотря на то, что ритейлеры не выдают больше пяти килограммов товаров первой необходимости в одни руки, тагильчане раскупили сахарный песок очень быстро.

По словам продавцов магазинов, сахар закончился в торговых сетях «Магнит», «Перекрёсток», «Монетка» и «Пятёрочка». Нашему журналисту удалось найти один из самых распространённых продовольственных товаров в тагильской сети магазинов «Центральный гастроном». Там в субботу, 5 марта, один килограмм сахара продавался по цене 85 рублей, а уже 9 марта его стоимость возросла до 100 рублей.

Однако с другим дефицитным товаром первой необходимости — гречневой крупой — подобной ситуации не произошло. Во всех магазинах можно найти крупу от разных производителей.

В «Пятёрочке», которая находится в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, гречку можно купить в диапазоне цен от 71 рубля до 146 рублей за пачку. Самой дорогой оказалась крупа марки «Мистраль».

В «Монетке» на Первомайской самой дорогой гречей стала крупа марки «Увелка», хотя ценника на неё не оказалось. Стоимость пришлось уточнять у продавцов. За 800-граммовую пачку покупатель сегодня отдаст 140 рублей. При этом самая дешёвая гречка продаётся за 89 рублей 90 копеек.

В магазине «Магнит» мы наши самую дорогую гречку. Здесь цена за упаковку крупы варьируется от 150 до 180 рублей.

В «Перекрёстке» продаётся три вида гречки. Самая дешёвая обойдётся в 84 рубля 90 копеек, а самая дорогая — в 105 рублей.