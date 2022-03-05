Ритейлеры ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети ограничили продажи социально значимых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Минпромторг и Минсельхоз поддержали такую инициативу.

В Минпромторге объяснили, что из-за установления минимальной наценки в 5% на социально значимую продукцию были случаи покупки товаров в больших объёмах для дальнейшей перепродажи.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — сказали в пресс-службе Минпромторга.

Как отметили в ведомстве, такое решение приняли, чтобы не нарушать «логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты». Конкретные товары, по которым будет ограничена продажа в одни руки, определят сами ритейлеры в рамках Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России.

Ранее сообщалось, что торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки в 5% на ряд социально значимых продуктов питания. В список входят овощи, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия, а конкретные позиции сети выберут самостоятельно.