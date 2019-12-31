С Новым 2020 годом!

Дорогие читатели, редакция АН «Между строк» поздравляет вас с Новым годом. И хотя самыми популярными текстами на нашем сайте становятся, как это принято говорить, плохие новости — происшествия, криминал и трагедии, — мы желаем вам и себе больше хороших новостей в 2020 году. Берегите близких, сохраняйте здоровье, приумножайте свои активы. Помните, что многие проблемы можно решить, придав их огласке, и в этом мы готовы вам помогать в новом году.

Со 2 января на сайте АН «Между строк» будут публиковаться срочные новости, тексты об итогах 2019 года, в разделе «Афиша» мы поделимся подборками сериалов и YouTube-каналов, которыми можно разнообразить свои каникулы.