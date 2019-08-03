С начала несогласованной акции в Москве задержали почти 90 человек

В Москве проходит несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму «Вернём себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», задержано уже 89 человек. По официальным данным пресс-службы МВД, силовики задержали 30 человек, а всего акция насчитывает 350 участников.
По информации Znak.com, на Трубной задерживают пришедших с плакатами. Пока что количество силовиков значительно превышает число участников акции протеста.
До начала акции на выходе из штаба по сбору подписей за 10 минут до начала акции была задержана кандидат в депутаты Любовь Соболь.
По данным «ОВД-Инфо», перед началом акции людей доставляли в отдел полиции, чтобы предупредить о незаконности оппозиционного митинга. После все были отпущены.
«По дороге на работу на улице Малая Дмитровка его и многих других молодых людей задержали полицейские и отвезли в участок МВД по Тверскому району, где у них отсканили документы и внесли в базу. Перед тем как отпустить человека, полицейский предупредил, чтобы тот не появлялся сегодня на тех улицах, на которых будет проходить митинг, иначе наказание для него серьёзнее, чем для тех, кто не был таким образом предупреждён», — рассказала девушка одного из задержанных.