С начала несогласованной акции в Москве задержали почти 90 человек

В Москве проходит несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму «Вернём себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», задержано уже 89 человек. По официальным данным пресс-службы МВД, силовики задержали 30 человек, а всего акция насчитывает 350 участников.

По информации Znak.com, на Трубной задерживают пришедших с плакатами. Пока что количество силовиков значительно превышает число участников акции протеста.

До начала акции на выходе из штаба по сбору подписей за 10 минут до начала акции была задержана кандидат в депутаты Любовь Соболь.

По данным «ОВД-Инфо», перед началом акции людей доставляли в отдел полиции, чтобы предупредить о незаконности оппозиционного митинга. После все были отпущены.