С начала года в Нижнем Тагиле полицией зарегистрировано более 300 обращений о мошенничестве

Сегодня, 7 июня, сотрудники полиции Нижнего Тагила провели рейд по информированию граждан о мерах безопасности от действий мошенников. Участковые уполномоченные объяснили жителям, как вести себя в подобных ситуациях, а также раздали памятки с примерами действий злоумышленников.

Полицейские советуют тагильчанам быть бдительными, не впускать в дом незнакомцев, не отвечать на незнакомые номера телефонов и не давать личные и паспортные данные. Также правоохранители напоминают, что в затруднительной ситуации люди всегда могут позвонить по телефону 02 и обратиться за помощью в дежурную часть полиции.

С начала года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано более 300 фактов различных видов обмана граждан. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», только за последние дни в полицию обратились двое потерпевших от рук мошенников.

Обычно злоумышленники входят в доверие, представляясь как сотрудниками банков, так и сотрудниками службы безопасности банков, в некоторых случаях сообщают номера карт, совпадающие с номерами карт жертв, и наименования банков, в которых у потерпевших открыты счета. Потерпевшие, предполагая, что общаются с сотрудниками банков, не задумываясь, называют все цифры с карты, после чего происходит списание значительной суммы.