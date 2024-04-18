С начала года в Нижнем Тагиле ГИБДД поймала 155 пьяных водителей

С начала 2024 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 5 ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, в результате которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД.

Всего с начала года экипажами ДПС задержано 155 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.

«Госавтоинспекция напоминает: если водитель впервые привлекается к ответственности за данное нарушение, то предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное задержание в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено уже уголовное наказание. Статья 264.1 УК РФ устанавливает лишение права управления транспортным средством на три года, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет. Если нетрезвый водитель спровоцирует ДТП с тяжёлыми травмами или смертью человека либо скроется с места ДТП с тяжкими последствиями, то в дело неминуемо вступит уголовное законодательство», — пояснили в ведомстве.