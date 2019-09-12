С начала года на дорогах Нижнего Тагила в авариях пострадал 31 ребёнок 

За восемь месяцев 2019 года в Нижнем Тагиле и пригороде в ДТП погибло трое детей, травмы получил 31 ребёнок, сообщают в городском отделе пропаганды ГИБДД. Большая часть пострадавших несовершеннолетних перевозились в автомобилях без удерживающих устройств.

Чтобы предотвратить аварии, сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ходе проверки сотрудники ГИБДД пресекли 881 нарушение ПДД.

«90 из них — это нарушения в части перевозки детей, более 170 пассажиров ехали без ремней безопасности. Задержаны 18 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения», — рассказали в отделе пропаганды.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что перевозить детей до 12 лет на переднем пассажирском сиденье можно только с использованием детского удерживающего устройства, а на заднем пассажирском сиденье это правило распространяется на детей до 7 лет.