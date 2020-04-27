С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразились 11 врачей. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на оперативный штаб. Чтобы избежать травли пациентов, в штабе не стали уточнять, о сотрудниках каких больниц региона идёт речь.

«Практика показала, что предоставление детализированных данных о врачах, у которых подозревается или подтверждён диагноз COVID-19, а также о медиках, вошедших в круг контактных с заболевшими, даёт возможность без труда идентифицировать человека и может привести к нарушению его прав. Это вызывает обеспокоенность правозащитников и тревогу у представителей медицинского сообщества. В связи с этим оперативный штаб в настоящее время не считает возможным и уместным предоставлять подробную информацию о диагностике и ходе лечения медицинских работников», — заявили в оперштабе.

Также известно, что на сегодняшний день в регионе под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 47 сотрудников полиции. Подтвердился диагноз у троих правоохранителей. Об этом изданию рассказал заместитель начальника областного управления МВД Александр Постовалов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».