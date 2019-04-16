С июля регоператоры Свердловской области начнут взыскивать долги за вывоз мусора

Региональные операторы по обращению с ТКО в Свердловской области начнут работу с должниками после шести месяцев с начала действия реформы. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой 100 дням экологической реформы в Свердловской области, заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов. Как сообщает «Новый день», чиновник подчеркнул, что пока неплательщикам иски и штрафы не грозят, но работа с должниками из числа юридических лиц уже начата.

«У всех трёх регоператоров открыты кредитные линии на выпадающие доходы, после взыскания задолженности с жителей, а взыскивать будут с процентами, кредиты за счёт этих средств будут погашены», — пояснил Смирнов.

По информации ТБО «Экосервис», которое обслуживает Западную зону с центром в Первоуральске, собираемость сейчас составляет около 51%, у ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора Восточной зоны с центром в Екатеринбурге, показатель около 47% по итогам первых двух месяцев, у тюменской компании «Рифей», которая работает в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле, собираемость 23%.

Ранее в администрации Нижнего Тагила сообщали, что в течение 2019 года будут организованы повторные замеры нормативов накопления бытового мусора, влияющих на величину тарифа за обращение с ТКО. До этого подобные замеры проводились в 2016–2017 годах только на Вагонке и Гальянке. По их результатам выяснилось, что каждый тагильчанин, живущий в многоквартирном доме, в месяц накапливает 0,169 кубометра мусора — почти 14 вёдер отходов. На основании расчётов мэрии региональный оператор «Рифей» предложил тариф за обращение с ТКО, который составил почти 143 рубля в месяц с одного жителя МКД (и 160 рублей с жителя частного сектора) и был утверждён Региональной энергетической комиссией.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управляет всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.