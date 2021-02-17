С эмблемы нижнетагильской спортшколы по хоккею «Спутник» исчез бобёр

В Нижнем Тагиле спортивная школа по хоккею «Спутник» сменила эмблему. Цвета герба остались прежними, но при этом исчезло изображение бобра — талисмана команды.

«С целью формирования фирменного стиля спортивной школы по хоккею “Спутник” информируем о введении логотипа организации. Ранее спортивная школа была привязана к фирменному знаку хоккейного клуба “Спутник”. Но, к сожалению, клуб прекратил свою деятельность в 2018 году. В ближайшее время в рамках поэтапной актуализации брендового содержания будет проведена замена логотипа по всему спектру его применения», — уточнили в спортшколе.

Напомним, стилизованное изображение бобра появилось на эмблеме тагильской команды в 2012 году. Это нововведение стало вторым этапом ребрендинга клуба. До этого хоккеисты «Спутника» сменили бело-сине-красную форму на оранжевые майки, выполненные в корпоративных цветах генерального спонсора, которым являлся «Уралвагонзавод».