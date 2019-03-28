С апреля тагильчане смогут подать заявления на путёвки сразу в три летних лагеря

В Нижнем Тагиле родители смогут подавать заявления о предоставлении путёвок сразу в три детских оздоровительных лагеря. Об этом сегодня, 28 марта, в ходе брифинга рассказал журналистам замглавы по соцполитике Валерий Суров. Данная мера повысит шансы многих тагильчан на попадание в лагеря, считают в мэрии. Принимать заявления от родителей начнут в МФЦ и электронно (через портал госуслуг или сайт образовательных услуг Свердловской области) со 2 апреля.

«В МФЦ документы будут принимать с 8:00 2 апреля до 12 апреля, — отметил Валерий Суров. — Электронная запись также будет идти с 8:00 2 апреля, но до 8:00 10 апреля. И родители смогут подавать заявления не в какой-то один конкретный лагерь, а одновременно ещё и в два других. Первый лагерь будет, конечно, приоритетным. Два других — это те лагеря, куда они хотели бы попасть, если вдруг не попадут в основной лагерь. Раньше, когда родитель записывал ребёнка только в одно оздоровительное учреждение, очерёдность его уходила вниз и он уже не попадал никуда. Сейчас услуга будет оказываться более качественно».

Этим летом в Нижнем Тагиле планируется оздоровить всего 5030 детей. Они смогут отдохнуть в «Звёздном», «Изумрудном», «Солнечном», «Уральском огоньке», «Звонких голосах», «Лесном ручейке», «Антоновском», «Северянке», «Золотом Луге» и «Сосновом бору». Родители могут подать заявления на предоставление путёвок в лагеря в период летних каникул сразу на все смены. В документе нужно написать названия трёх лагерей с указанием определённой смены. Путёвка в лагерь за счёт бюджетных средств может быть предоставлена ребёнку не более чем на одну смену. В 2018 году путёвки льготникам составили 7,5% от их общего количества (6670). 246 из них получили дети-инвалиды, те, у кого родители имеют ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты.

Распределение путёвок в указанные в заявлениях лагеря будет осуществляться в порядке очерёдности, с учётом времени регистрации документов и наличия льгот. В администрации города уже запущена горячая линия. Более подробную информацию можно почитать на сайте управления образования Нижнего Тагила.

Напомним, до 2016 года предусматривалось квотирование путёвок по предприятиям и организациям в зависимости от количества детей работников, в том числе льготным категориям. Однако в 2016 году Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал незаконной пропорциональную систему распределения путёвок в ЗОЛы между городскими предприятиями и потребовал от чиновников устранить все нарушения. Тогда в ведомстве отмечали, что «возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан может повлечь злоупотребления и коррупционные проявления». С 2017 года квотирование путёвок было исключено.