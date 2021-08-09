С 9 августа EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает семь прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада, со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

В документе указано, что еженедельно перевозчик будет выполнять по четыре рейса в Хургаду и три в Шарм-эль-Шейх. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330-300, которые рассчитаны на 301 пассажира.

Ранее, в начале июля, президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете чартерных полётов российскими авиакомпаниями на египетские курорты.

Отменённый указ допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Также туроператорам было рекомендовано воздерживаться от реализации россиянам туристических путёвок, которые предусматривают воздушные перевозки на территорию Египта, за исключением Каира, — эти ограничения также были сняты.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полёты из России в столицу Египта возобновились.