С 6 декабря в Нижнем Тагиле закрывают движение по проспекту Строителей для строительства ледового городка

С 6 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле будет частично ограничено автомобильное движение по проспекту Строителей. Запрет связан со строительством ледового городка на Театральной площади. Соответствующее постановление администрации Нижнего Тагила опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, ограничение коснётся участка от проспекта Строителей, 6 до дома № 1а на улице Пархоменко (здание городской администрации) и продлится до 31 января 2024 года.

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Напомним, в этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле посвящён теме русского алфавита. 21 ноября администрация города разместила аукцион по поиску подрядчика, контракт планируют подписать не позднее 11 декабря. Стоимость контракта составляет 18 млн 230 тысяч рублей. Приёмка ледяных сооружений должна состояться 25 декабря, а ровно через месяц, 25 января, подрядная организация начнёт их демонтаж.