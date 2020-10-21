С 22 октября возобновляется движение трамваев по проспекту Мира и отменяются временные маршруты

В связи с завершением ремонтных работ на мосту по проспекту Мира в Нижнем Тагиле, с 22 октября возобновляется движение трамваев маршрутов №3 (Ул. Островского – Пр. Ленина – Красный Камень – Выя – Ул. Островского) и № 8 (УВЗ – Приречный мкрн). Кроме того, в официальном сообществе «Тагильский трамвай» сообщили, что отменяются все временные маршруты.

Так, с 22 октября прекращается движение трамваев по временному маршруту № 15П, все вагоны с этого маршрута возвращаются на рейс №3. Изменяется расписание движения 12 маршрута, где вместо девяти вагонов теперь будет работать пять, также возобновляется изменённый рейс 15 маршрута в вечернее время. Движение трамваев № 9, следовавших с ВМЗ на Тагилстрой, пока не прекращено. Об изменениях в компании сообщат дополнительно.

Отследить местоположение трамваев в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте».