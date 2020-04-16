С 22 апреля в Нижнем Тагиле начнут выплачивать компенсацию за школьное питание

В Нижнем Тагиле с 22 апреля начнут выплачивать компенсацию за питание отдельных категорий учащихся, находящихся на дистанционном обучении с 6 по 17 апреля. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Компенсацию одноразового питания будут выплачивать учащимся 1–11-х классов следующих категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей. Также будут начислять компенсацию двухразового питания. Её будут получать учащиеся 1–11-х классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды.

Компенсация выплачивается родителю путём перечисления денежных средств на банковский лицевой счёт. Для её получения родители учащихся должны прийти в школу, написать заявление и представить следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копию свидетельства о рождении или паспорт ребёнка заявителя, в отношении которого назначается денежная компенсация;

3) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;

4) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя.

«В электронном виде заполнить заявление нельзя, потому что там персональные данные и банковские реквизиты. Мы же не знаем, кто в электронном виде написал это заявление, укажет какой-нибудь мошенник свои реквизиты, и деньги уйдут совсем не по тому адресу. Чтобы этого избежать, нужно лично обратиться в образовательные учреждения», — рассказала Татьяна Удинцева.

Для учеников начальных классов сумма компенсации в день за обед составит минимум 45 рублей, для учеников 5–11-х классов — 54,5 рубля.

За вторую половину месяца компенсация будет начислена не позднее 15-го числа следующего месяца.