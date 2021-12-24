С 2022 года проезд на «Ласточке» из Нижнего Тагила до Екатеринбурга подорожает на 13 рублей

С 1 января 2022 года вслед за обычными электричками подорожает проезд в «Ласточках», сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловской пригородной компании.

Как рассказали в ведомстве, проезд в скоростном электропоезде «Ласточка» из Нижнего Тагила до Екатеринбурга будет стоить 314 рублей, сейчас цена проезда составляет 301 рубль.

По маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский поездка обойдётся в 264 рубля, что на 11 рублей дороже нынешней цены. Из столицы Урала до Кузино можно будет доехать за 174 рубля вместо 166 рублей.

Напомним, что с 1 января 2022 года подорожает проезд в электричках на территории Свердловской области. Стоимость поездки в четырёхчасовой электричке из Нижнего Тагила в Екатеринбург обойдётся в 189 рублей вместо 181 рубля. Как сообщили в Свердловской пригородной компании, тарифы на перевозку в пригородных поездах индексируют ежегодно, учитывая инфляцию.