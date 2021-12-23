С нового года проезд на электричке из Нижнего Тагила до Екатеринбурга подорожает на 8 рублей

С 1 января 2022 года подорожает проезд в электричках на территории Свердловской области. Так, стоимость поездки в электричке из Нижнего Тагила в Екатеринбург обойдётся в 189 рублей вместо 181 рубля. Проиндексировать тариф на перевозки в пригородном транспорте разрешила Региональная энергетическая комиссия.

Как пояснили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, за поездку на расстояние до 5 км нужно будет заплатить 33 рубля; 49 рублей — 6–15 км; 67 рублей — 16–25 км; 86 рублей — 26–35 км; 102 рубля — 36–55 км; 121 рубль — 56–75 км; 137 рублей — 76–95 км; 173 рубля — 96–125 км; 189 рублей — 126–150 км; 206 рублей — 151–165 км; 221 рубль — 166–200 км; 271 рубль — 201–220 км; 292 рубля — 221–240 км; 323 рубля — 241–260 км; 344 рубля — 261–300 км; 376 рублей — 301–320 км; 396 рублей — 321–340 км; 417 рублей — 341–380 км; 440 рублей — 381–400 км.

Таким образом, проезд в электричке сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург, путь которой попадает в промежуток 126–150 км, будет стоить 189 рублей. В ведомстве напомнили, что тарифы по перевозке в пригородных поездах индексируют ежегодно, учитывая инфляцию.