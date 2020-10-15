С 2021 года россиян могут освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ

Депутаты Госдумы вернулись к рассмотрению законопроекта о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ, выбрав более жёсткую для банков версию, при которой уже с 1 января 2021 года от уплаты такой комиссии освобождаются все категории граждан, пишет «Интерфакс».

Законопроект был принят в первом чтении в середине апреля, его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовым рынкам Игорь Дивинский. Инициативу отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ поддерживал президент РФ Владимир Путин, который называл такие комиссии «квазинагрузкой» на население.

При этом участники финансового рынка предупреждали, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для финансовых организаций и граждан — из-за отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ. Это негативно отразится на работе организаций ЖКХ и, как следствие, приведёт к ухудшению качества коммунальных услуг, а в ряде случаев к тому, что их не будут оказывать. В результате организациям может понадобиться государственная поддержка за счёт бюджетных средств, предупреждали эксперты.

Инициативу запретить банкам взимать комиссии за услуги ЖКХ в июле комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.