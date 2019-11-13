С 2020 года пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки комментариям

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала ряд обновлений, которые будут запущены уже в начале 2020 года. Одним из них станет возможность пользователей социальной сети ставить дизлайки не понравившимся им комментариям.

«Подписчики смогут выразить своё несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк», — цитирует ТАСС заявление компании.

Также «ВКонтакте» планирует в ближайшее время запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами, предоставить новые возможности для монетизации творчества при помощи сервиса VK Donut и организации мероприятий. Компания пообещала в новом году изменить подход к верификации страниц и открыть публикацию историй всем сообществам.