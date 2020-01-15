С 2020 года братья и сёстры смогут ходить в Нижнем Тагиле в одну школу

В Нижнем Тагиле в одну и ту же школу будут зачислять братьев и сестёр. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на официальном сайте Тагила. Ранее соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Нововведение касается тех детей, которые находятся в одной семье и имеют общее место жительства. Закон не распространяется на частные учебные заведения и направлен в числе прочего на развитие института многодетности.

Подача заявлений на приём в первый класс в Нижнем Тагиле в этом году традиционно стартует 1 февраля. Родители смогут записать детей в те школы, где учатся их старшие братья или сёстры. Право внеочередного приёма на обучение сохранится для детей прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета. Первоочередного приёма — для тех тагильчан, родители которых работают в полиции, являются военнослужащими или отдельными специалистами ОВД.

Как правило, приём заявлений в первый класс для детей, проживающих в микрорайоне школ Нижнего Тагила, длится с 1 февраля до 30 июня. Подать заявление можно через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал госуслуг, МФЦ и школы. С 1 июля до начала сентября на места, оставшиеся свободными, объявляется набор детей из других районов. Более подробную информацию по зачислению в первый класс можно посмотреть на сайте управления образования Нижнего Тагила.