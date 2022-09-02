С 13 сентября в России изменятся тарифы ОСАГО

Минюст России зарегистрировал указание Банка России об изменении базового тарифа ОСАГО. С 13 сентября верхняя и нижняя границы стоимости полисов будут расширены на 26%. Как утверждают в Банке России, изменение делается в интересах безаварийных водителей, чтобы страховщики могли адаптировать стоимость для каждого водителя в условиях повышения стоимости запчастей.

Базовая ставка ОСАГО будет установлена в диапазоне 1646–7535 рублей. Ранее она составляла 2224–5980 рублей (без учёта коэффициентов). Для общественного транспорта тариф расширится аналогичным образом на 17,8%.

На основе последних данных был уточнён расчёт территориальных коэффициентов, однако это изменение не коснулось водителей Свердловской области.

Напомним, Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО. 4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность Банку России менять тарифы полисов ОСАГО чаще чем раз в год.