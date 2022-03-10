Путин разрешил ЦБ менять тарифы ОСАГО несколько раз в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность Банку России временно менять тарифы полисов ОСАГО чаще, чем раз в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект до конца 2022 года отменяет действие пункта 3 статьи 8 закона об ОСАГО, который запрещал менять принципы расчёта стоимости полиса чаще раза в год. Речь идёт как о коридоре базовой ставки (сейчас — 2224–5980 рублей), так и о любом из восьми коэффициентов, определяющих итоговую стоимость полиса.

Отметим, что последняя корректировка была в январе. Тогда изменился максимальный тариф, а также многие коэффициенты: например, предельный коэффициент бонус-малус вырос с 2,45 до 3,92 единицы. Серьёзно подорожала страховка для молодых водителей, таксистов и владельцев коммерческого транспорта, а максимальная стоимость полиса в некоторых регионах выросла до 200 тысяч рублей и более.

Нынешние изменения закона об ОСАГО позволяют Банку России оперативно менять коридор базовой ставки и коэффициенты, не дожидаясь января 2023 года. О сроках введения новых тарифов ОСАГО информации пока нет. Расширение базового коридора тарифов не означает автоматического удорожания страховок, поскольку страховые вправе поощрять беспроблемных клиентов сниженными ставками. Увеличение коэффициентов сказывается на автомобилистах напрямую, однако это касается лишь новых договоров: пересчитать стоимость уже действующих полисов страховые компании не могут.

Напомним, президент Владимир Путин наделил правительство полномочиями проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Также кабмин вправе изменить порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).